審判団はアメリカ人のトリオとメキシコ人のセットに日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）初戦のオランダ戦は、日本サッカーに縁が深い開催国アメリカの審判団により裁かれることが決まった。国際サッカー連盟（FIFA）は現地時間6月14日（日本時間15日）に開催される日本とオランダの試合の担当審判団を発表。主審、副審はアメリカのトリオで、第4審判と第5審判はメキシコ人の組み合わせになった。ビデオ・アシスタント・レフ