Ｊリーグは１０日、都内でマーケティング領域を総括するメディア発表会を開き、半年間の特別大会・百年構想リーグの総入場者数（速報値）を発表した。地域リーグラウンド（１８試合）のリーグ全体の総入場者数は、昨年の第１８節終了時点と比較して１０３．６パーセントとなった。当初は横ばいか前年比割れを想定していたが、近隣クラブとの対戦機会増加や、アニメ、キャラクターとのタイアップ、ゴールデンウィークの晴天率が