軍は7回に10得点の猛攻【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場。4打数1安打の成績で、大量リードの8回に代打を送られ途中交代となった。チームは7回に10点を奪うなど大勝した。スキーンズと対戦した第1打席ではスプリットを打って二ゴロ。3回、1死一塁の第2打席では高めフォーシームに空振り三振に倒れ