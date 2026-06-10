ロッテ・横山陸人がリーグトップの21セーブ目「日本生命セ・パ交流戦 2026」は9日に6試合が行われた。京セラドームで行われたオリックス-ヤクルトは、4-3でオリックスが逆転サヨナラ勝利し連敗を5で止めた。2回に平沼翔太外野手の適時打で先制。中盤に逆転を許し2点を追う9回、1死一、二塁から中川圭太内野手の適時打で1点差に迫ると、代打・杉本裕太郎外野手のサヨナラ打で劇的勝利を飾った。8回からの2イニングを無失点でつない