ロッテ・横山陸人がリーグトップの21セーブ目

「日本生命セ・パ交流戦 2026」は9日に6試合が行われた。京セラドームで行われたオリックス-ヤクルトは、4-3でオリックスが逆転サヨナラ勝利し連敗を5で止めた。2回に平沼翔太外野手の適時打で先制。中盤に逆転を許し2点を追う9回、1死一、二塁から中川圭太内野手の適時打で1点差に迫ると、代打・杉本裕太郎外野手のサヨナラ打で劇的勝利を飾った。8回からの2イニングを無失点でつないだ権田琉成投手が今季初勝利を挙げた。

エスコンフィールドで行われた日本ハム-DeNAは4-1で日本ハムが快勝し、今季最長の5連勝を決めた。3回に郡司裕也捕手の適時打で先制すると、なおも2死二、三塁の好機で大塚瑠晏内野手が2号3ランを放ち一挙4得点。先発の伊藤大海投手は被弾の1失点のみに抑え、9回完投でリーグトップタイの7勝目を挙げた。

ベルーナドームで行われた西武-広島は、4-3で西武が接戦を制した。先発の武内夏暉投手が3本のソロ本塁打を浴びるも、打線は4回に西川愛也外野手の犠飛、5回に古賀悠斗捕手と渡部聖弥外野手の連続適時打で同点に追いつく。9回、1死満塁の絶好機で長谷川信哉外野手がサヨナラ打を放った。9回を無失点に抑えた岩城颯空投手がプロ初勝利をマークした。

ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-中日は、3-1でロッテが接戦をモノにした。初回に無死一、三塁から西川史礁外野手の内野ゴロの間に先制。同点で迎えた6回には、1死一、三塁から西川の適時打と佐藤都志也捕手の犠飛で2点を勝ち越した。先発のアンドレ・ジャクソン投手が6回1失点で4勝目。9回を締めた横山陸人投手はリーグトップ独走の21セーブ目を挙げた。

みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-阪神は、10-4でソフトバンクが勝利。計6本塁打10得点の一発攻勢で大勝した。初回に栗原陵矢内野手の2ランで先制すると、2回と4回に野村勇内野手がソロ、3回にも栗原陵矢内野手が2ランを記録。5回には近藤健介外野手、牧原大成内野手にも2ランが飛び出した。先発の大津亮介投手は6回3失点にまとめ、リーグトップタイの7勝目を手にした。

楽天モバイル最強パークで行われた楽天-巨人は、2-8で楽天が敗戦。投打が振るわず4連敗を喫した。先発の荘司康誠投手が3本の本塁打を浴び、7回6失点で降板。打線は7回に中島大輔外野手、佐藤直樹外野手の連続二塁打で2点を返すも、救援陣の津留崎大成投手、西垣雅矢投手もそれぞれ失点して突き放された。なお、巨人の則本昂大投手がこの試合で12球団勝利を達成した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）