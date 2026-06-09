【バッファロー・サポーター（一般成人男性サイズ）】 6月9日発売 価格： 16,500円(バッファローレザー製) 8,800円(合成皮革製) キャステムは、「キン肉マン」のバッファローマンのサポーター「バッファロー・サポーター（一般成人男性サイズ）」を6月9日15時より販売を開始した。価格はバッファ