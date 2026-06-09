旅行でお土産を買うなら、地元の人に親しまれている「スーパーマーケット」がおすすめ。価格は安く、コンビニよりも品数が多い。長年、国内外のスーパーでお土産を調達してきた筆者が、今回は【沖縄・宮古島 編】を紹介する。宮古島は、沖縄本島と石垣島のほぼ中間にある離島。東京や大阪などから直行便があるため、比較的行きやすい。いくつかの島がある中、宮古島はある意味「本島」であり、ショッピングモールや「ドン・キホー