7日午後、横手市睦成の林道でクマ3頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと7日午後2時35分ごろ、横手市睦成字城付の林道を車で走っていた横手市の70代の男性が、林道上にいるクマ3頭を目撃しました。クマの体長は、1頭は約1メートル、ほかの2頭は約50センチです。最も近い建物までは約120メートルで、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されて