東京芝1800メートル中央競馬は7日、東京と阪神で行われ、東京5Rの2歳新馬（芝1800メートル）は1番人気ジョドレルバンク（牡、武井）が制した。大物感あふれる逸材に、ファンの期待が高まっている。単勝1.3倍と圧倒的な1番人気に支持されたジョドレルバンク。道中は5番手を追走し、直線は豪快なフットワークで駆けた。残り200メートル付近で先頭に立つと、ラストは流す余裕もあった。スタンド方向に顔を向けながら走るシーン