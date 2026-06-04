チチカカにて、国民的作品『ちびまる子ちゃん』 原作40周年を記念し、2026年3月に発売された特別なコラボレーションアイテムが6月中旬より再販売されることが決定した。＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真3点）さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白