【ちびまる子ちゃん】チチカカ限定コラボアイテムの再販が決定！
チチカカにて、国民的作品『ちびまる子ちゃん』 原作40周年を記念し、2026年3月に発売された特別なコラボレーションアイテムが6月中旬より再販売されることが決定した。
＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真3点）
さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品。 1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎える。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版された。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けている。
本コラボレーションでは、『ちびまる子ちゃん』 原作40周年を記念して特別に公開された、秘蔵イラストを使用している。その貴重なイラストに、チチカカのカラフルでエスニックな要素を融合させ、今回のコラボレーションのためのオリジナルデザインが仕上げられた。
コラボレーション限定デザインは、一見するとエスニックな模様でありながら、よく見るとまるちゃんが隠れている遊び心あふれる「象と踊るまるちゃんパッチワークバンダナ柄」と、見ているだけで気分が明るくなるとびきりハッピーでカラフルな「魔法のランプまるちゃんレトロポップ柄」の2柄を展開。
普段使いしやすいアイテムでありながら、40周年ならではの特別感と、チチカカらしいカラフルで遊び心がある世界感を感じていただけるチチカカ限定のラインナップとなっている。
長く愛され続ける 『ちびまる子ちゃん』 の魅力と、チチカカの世界観が出会った、ここでしか手に入らないコラボレーションであり、前回買い逃してしまった方はもちろん、日常にハッピーをプラスしたいすべての方へお届けする、この奇跡の再販をぜひお見逃しなく。
＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真3点）
さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品。 1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎える。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版された。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けている。
コラボレーション限定デザインは、一見するとエスニックな模様でありながら、よく見るとまるちゃんが隠れている遊び心あふれる「象と踊るまるちゃんパッチワークバンダナ柄」と、見ているだけで気分が明るくなるとびきりハッピーでカラフルな「魔法のランプまるちゃんレトロポップ柄」の2柄を展開。
普段使いしやすいアイテムでありながら、40周年ならではの特別感と、チチカカらしいカラフルで遊び心がある世界感を感じていただけるチチカカ限定のラインナップとなっている。
長く愛され続ける 『ちびまる子ちゃん』 の魅力と、チチカカの世界観が出会った、ここでしか手に入らないコラボレーションであり、前回買い逃してしまった方はもちろん、日常にハッピーをプラスしたいすべての方へお届けする、この奇跡の再販をぜひお見逃しなく。
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