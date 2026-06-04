「息子のお嫁さんの礼儀がない」姑の悩みに反響　「ごちそうさまでした」もなくスマホ見て帰る嫁に「人としてやばい」

結婚前は愛想が良かったのに、結婚した途端に態度が急変する……というのはよくある話だが、それが自分の息子のお嫁さんだったらどうだろうか。

ガールズちゃんねるに5月下旬、「息子のお嫁さんの礼儀のなさに最近かなり悩んでいます。」というトピックが立ち、大きな反響を呼んでいる。トピ主は、結婚後にすっかり無愛想になってしまったお嫁さんの言動に困惑しているという。

「結婚前は愛想もよく感じていたのですが、今ではこちらが挨拶しても返事が適当だったり、家に来ても『お邪魔します』『お世話になります』といった言葉もありません。先日も食事をご馳走したのですが、『ごちそうさまでした』もなくスマホを見ながら帰っていきました」

さらに、孫の写真をお願いしても既読スルー。息子にそれとなく話しても「気にしすぎ」と言われる始末で、トピ主は「礼儀としてどうなんだろう」と悩みを募らせている。

「挨拶もまともにできないのは嫁とか関係なく人としてやばい」

この投稿に対し、トピック内では「お嫁さんの態度が非常識すぎる」とトピ主に同情する声が多く上がった。

「お礼が言えないのはマジでヤバい」「さすがに挨拶もまともにできないのは嫁とか関係なく人としてやばい」

どれだけ義実家との付き合いが億劫であっても、ご馳走になった以上は最低限の礼儀を示すべきだという意見だ。また、そんな妻の態度を容認している息子に対して苦言を呈する声も目立つ。

「息子も『気にしすぎ』とか言うくらいだから同じレベル」「息子が悪い」

無意識に嫁が嫌がることをしていた？

一方で、議論はお嫁さんへの批判だけにとどまらない。最初は愛想が良かったお嫁さんが、なぜここまで頑な態度に変わってしまったのか。トピ主が無自覚のうちに地雷を踏んだ可能性を疑う声も殺到した。

「気に障ることしてるんじゃないの？身に覚えはないの？」「結婚前に愛想が良くて結婚後変わったなら、たぶんあなたが嫌なことをして嫌われたんだと思う」

また、孫の写真や連絡をすべてお嫁さんに要求しているトピ主の「距離感」に問題があるとする現実的な指摘も多い。

「嫁とやり取りしないで息子とだけやり取りすればいい」「孫の写真は息子に頼めばいいのに」

お嫁さんのあからさまな態度には、何かしらの「理由」があるのかもしれない。とはいえ、挨拶すらしない態度は大人のコミュニケーションとして少々幼稚と言わざるを得ないだろう。

これ以上の摩擦を避けるためには、お嫁さんを「他人の娘」と割り切り、連絡や写真の催促はすべて実の息子を通すようにするのが一番ではないだろうか。

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