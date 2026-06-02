青森の文化を目一杯満喫できる温泉宿「青森屋 by 星野リゾート」に、りんごの優美な曲線に包まれる心安らぐ新客室「ほっこりんご和室」が誕生！2026年8月1日(土)より宿泊が可能で、予約受付がスタートしている。【画像】りんごがコンセプトの新客室をもっと見る新客室「ほっこりんご和室」今回登場する、新客室のテーマは「りんご」。わずか3本の苗木から始まったという、青森のりんご栽培。津軽の人々の「じょっぱり精神