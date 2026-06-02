「こっくりさん、おいでください」――。子どものころ、一度は耳にしたことがある人も多い“こっくりさん”。学校で流行した遊びとして知られているが、その正体は明治時代以降に広まった降霊術の一種とも言われている。そして、こっくりさんには“決して破ってはいけない2つの掟”が存在した。もし破ってしまったら、一体どうなるのか――。【漫画】本編を読む■怪異が見える女子高生の物語『鬼の居る間にわたしたちは』の主人公