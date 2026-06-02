2025年6月にイオンのトップバリュから発売された“カカオ不使用・ヒマワリの種が主原料”という代替チョコ「チョコか？」が、発売から約8カ月で100万個と、想定を上回る売り上げを記録。SNSでは「味わいがチョコそのまま」と話題になり、お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんからは、自身のYoutube企画で“個人的MVP”のチョコとして選ばれるなど、注目が集まっている。そんな同商品、本当はどんな味なのか…!?取り寄せて実際に