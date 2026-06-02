東京・新宿にある「ルミネ新宿」「ルミネエスト新宿」「ニュウマン新宿」「イイトルミネ新宿」の計4施設にて、2026年6月14日(日)まで「ほこたメロンフェア」が開催中だ。メロンの産出額日本一を誇る茨城県鉾田市から産地直送される「イバラキング(青肉)」と「クインシー(赤肉)」の2品種を贅沢に使用した期間限定メニューが、ルミネ史上最多となる29店舗に一斉に登場。パフェ、パンケーキ、パンナコッタ、スムージーなど、旬のメロ