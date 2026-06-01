メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、放送30周年を迎えた大人気TVアニメ「名探偵コナン」とコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff | 名探偵コナン」のWEB受注予約受付を2026年6月1日（月）11時よりZoff公式オンラインストアほかで開始した。＞＞＞メガネ6種とグッズ4種をチェック！（写真12点）TVアニメ『名探偵コナン』は、1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメ