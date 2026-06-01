ヤングスキニーが、今年2月17日に東京・日本武道館で開催した自身最大規模となるワンマンライブ＜いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館＞の模様を収録した映像作品を、8月15日にリリースする。ヤングスキニーにとって初の映像作品となる本作には、ライブ本編に加え、公演中に上映された映像やメンバーMCも収録。全27曲、約2時間半にわたる日本武道館公演の熱演をほぼノンストップで楽しむことができる。さらに、リハ