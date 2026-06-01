LIBEREが、TVアニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』とのPOP UPを開催する。＞＞＞販売アイテムイメージやノベルティのアクスタをチェック！（写真7点）『NARUTO-ナルト-』は、「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を