【NARUTO-ナルト-疾風伝】LIBEREがPOP UP開催！ アクスタのノベルティも
LIBEREが、TVアニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』とのPOP UPを開催する。
＞＞＞販売アイテムイメージやノベルティのアクスタをチェック！（写真7点）
『NARUTO-ナルト-』は、「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する。単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。
アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
このたび、2025年11月にアメリカ、2026年1月にフランスで先行販売された、LIBEREとNARUTOの「SHINOBI CONTINUE」コレクションが展開される。
同コレクションの国内初となるPOP UPが、東京にて待望の開催。これまで、ごく一部の取扱店とオンラインでの販売のみだった「SHINOBI CONTINUE」 コレクションのアイテムを実際に手に取れるだけでなく、購入者ノベルティーとして、2021年の商品展開で描き下ろされたイラストのアクリルスタンドが数量限定で配布される。
開催期間は2026年6月17日（水）から6月21日（日）まで。場所は、東京・渋谷のCONCEPT SHOP WTSにて。
そして、購入者特典のアクリルスタンドは、1万円以上の購入でランダムで1点、2万円以上の購入で、ランダム1点プラス指定1点、3万円以上の購入で、ランダム1点プラス指定2点のプレゼントとなる。なくなり次第終了となるのでご注意を。
また、事前に無料チケットを取得された方には、ドリンクを1杯無料提供される。
本イベントでしか手に入らない限定アイテム・特典を、ぜひこの機会に！
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
＞＞＞販売アイテムイメージやノベルティのアクスタをチェック！（写真7点）
『NARUTO-ナルト-』は、「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する。単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。
アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
同コレクションの国内初となるPOP UPが、東京にて待望の開催。これまで、ごく一部の取扱店とオンラインでの販売のみだった「SHINOBI CONTINUE」 コレクションのアイテムを実際に手に取れるだけでなく、購入者ノベルティーとして、2021年の商品展開で描き下ろされたイラストのアクリルスタンドが数量限定で配布される。
開催期間は2026年6月17日（水）から6月21日（日）まで。場所は、東京・渋谷のCONCEPT SHOP WTSにて。
そして、購入者特典のアクリルスタンドは、1万円以上の購入でランダムで1点、2万円以上の購入で、ランダム1点プラス指定1点、3万円以上の購入で、ランダム1点プラス指定2点のプレゼントとなる。なくなり次第終了となるのでご注意を。
また、事前に無料チケットを取得された方には、ドリンクを1杯無料提供される。
本イベントでしか手に入らない限定アイテム・特典を、ぜひこの機会に！
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
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