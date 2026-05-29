ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文が中心となり2024年に設立したNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」（活動総称「APPLE VINEGAR -Music Support-」）が、8月30日に静岡県藤枝市の大慶寺にて、音楽を通じた地域交流イベント＜EN-NICHI’26＞の開催を発表した。＜EN-NICHI’26＞は、2026年3月にオープンした「MUSIC inn Fujieda」からほど近い日蓮宗円妙山 大慶寺を会場に、本堂でのライブと境内でのマルシェ・無料ライ