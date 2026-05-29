ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文が中心となり2024年に設立したNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」（活動総称「APPLE VINEGAR -Music Support-」）が、8月30日に静岡県藤枝市の大慶寺にて、音楽を通じた地域交流イベント＜EN-NICHI’26＞の開催を発表した。

＜EN-NICHI’26＞は、2026年3月にオープンした「MUSIC inn Fujieda」からほど近い日蓮宗円妙山 大慶寺を会場に、本堂でのライブと境内でのマルシェ・無料ライブを組み合わせて開催する新しい音楽イベント。音楽をきっかけに、人と人、地域と文化の縁がつながり、やがてひとつの円のように広がっていく、APPLE VINEGAR -Music Support- が育てていく“縁日”のようなイベントになるという。

第一弾となる8月30日には、本堂での有料ライブに風呂敷、東郷清、Gotchが出演。チケットは本日よりPeatixにて販売がスタートしている。

風呂敷

東郷清丸

また、本堂でのライブ終演後は、境内でどなたでもご参加いただけるマルシェと無料ライブ・DJを開催。音楽とともに、地元・藤枝を中心に浜松など県内各地から15店舗を超える飲食・物販のマルシェが集まり、夏の縁日のようなにぎわいを楽しめるという。

◾️＜APPLE VINEGAR -Music Support- presents EN-NICHI ’26＞ 開催日： 2026年8月30日（日）

会 場： 大慶寺 （静岡県藤枝市藤枝4-2-7）

内 容： 本堂ライブ（有料）／境内マルシェ＋境内ライブ（無料） ・本堂ライブ（有料）

8月30日（日） 14:00開場／14:45開演

出演：風呂敷 ／ 東郷清丸 ／ Gotch ・境内マルシェ（無料） 16:30〜20:30

・境内無料ライブ／DJ（無料） 17:00〜20:00 ▼チケット

5/29（金）18:00〜発売開始

チケットURL：https://ennichi2026.peatix.com

※申込枚数制限：お一人様 2枚まで。

※整理番号順での入場となります。

※整理番号は Peatixアプリのチケット画面に記載されます。

※ご入場の際はPeatixアプリでチケット画面をご提示ください。