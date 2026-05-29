I.ADOREが、R03による楽曲「ほしをのむ」を6月5日0時に配信リリースすることを発表した。また配信リリースに先立ち、6月4日19時にリリックビデオが公式YouTubeにて公開されることも明らかになった。現在、リリックビデオ公開ページでは予告編として一部シーンが先行公開されており、楽曲の世界観を視覚的に先取りできるとのことだ。さらに、本日より配信リリースを記念したPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタート。対象URLから