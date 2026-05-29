X JAPANが、これまでYouTubeで未公開だった過去曲のMVを順次公開することが決定。第一弾として1989年6月10日に行われた日比谷野外音楽堂でのライブ映像「紅」 と 「X」 が公開となった。この映像は同年4月21日にアルバム『BLUE BLOOD』でメジャーデビューしたのちに行われ、バンドの爆発的なパフォーマンスで、オーディエンスとの熱狂的な一体感を巻き起こす初期X（X JAPAN）のライブを観ることが出来る貴重なもの。今回公開された