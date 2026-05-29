竹書房は、『姫の護衛は楽じゃない』(原作：しけもく、漫画：キサラギ空也)の連載を、5月28日(木)より「竹コミ！」にてスタートした。■『姫の護衛は楽じゃない』原作：しけもく漫画：キサラギ空也配信開始：2026年5月28日(木)＜あらすじ＞迷宮情報調査室に所属する少年・来栖織羽。彼が上司から与えられた新たな指令は国内一の財閥「九奈白家」の令嬢・九奈白凪の護衛と日常生活の補佐だった。任務を了承した彼に渡されたのは護衛