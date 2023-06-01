NY株式28日（NY時間13:08）（日本時間02:08） ダウ平均50695.61（+51.33+0.10%） ナスダック26890.18（+215.45+0.81%） CME日経平均先物65860（大証終比：+1300+1.98%） 欧州株式28日終値 英FT100 10425.96（-79.05-0.75%） 独DAX 25092.25（-85.55-0.34%） 仏CAC40 8188.87（-19.02-0.23%） 米国債利回り 2年債 4.016（-0.016） 10年債 4.451（-0.032） 30年債 4.984