ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間13:08）（日本時間02:08）
ダウ平均 50695.61（+51.33 +0.10%）
ナスダック 26890.18（+215.45 +0.81%）
CME日経平均先物 65860（大証終比：+1300 +1.98%）
欧州株式28日終値
英FT100 10425.96（-79.05 -0.75%）
独DAX 25092.25（-85.55 -0.34%）
仏CAC40 8188.87（-19.02 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.016（-0.016）
10年債 4.451（-0.032）
30年債 4.984（-0.027）
期待インフレ率 2.410（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.962（-0.025）
英 国 4.814（-0.044）
カナダ 3.445（-0.021）
豪 州 4.897（+0.040）
日 本 2.689（+0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝88.90（+0.22 +0.25%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4538.70（+57.20 +1.28%）
ビットコイン（ドル）
73307.69（-1838.02 -2.45%）
（円建・参考値）
1166万9851円（-292594 -2.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50695.61（+51.33 +0.10%）
ナスダック 26890.18（+215.45 +0.81%）
CME日経平均先物 65860（大証終比：+1300 +1.98%）
欧州株式28日終値
英FT100 10425.96（-79.05 -0.75%）
独DAX 25092.25（-85.55 -0.34%）
仏CAC40 8188.87（-19.02 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.016（-0.016）
10年債 4.451（-0.032）
30年債 4.984（-0.027）
期待インフレ率 2.410（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.962（-0.025）
英 国 4.814（-0.044）
カナダ 3.445（-0.021）
豪 州 4.897（+0.040）
日 本 2.689（+0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝88.90（+0.22 +0.25%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4538.70（+57.20 +1.28%）
ビットコイン（ドル）
73307.69（-1838.02 -2.45%）
（円建・参考値）
1166万9851円（-292594 -2.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ