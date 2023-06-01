NY株式28日（NY時間13:08）（日本時間02:08）
ダウ平均　　　50695.61（+51.33　+0.10%）
ナスダック　　　26890.18（+215.45　+0.81%）
CME日経平均先物　65860（大証終比：+1300　+1.98%）

欧州株式28日終値
英FT100　 10425.96（-79.05　-0.75%）
独DAX　 25092.25（-85.55　-0.34%）
仏CAC40　 8188.87（-19.02　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　4.016（-0.016）
10年債　 　4.451（-0.032）
30年債　 　4.984（-0.027）
期待インフレ率　 　2.410（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.962（-0.025）
英　国　　4.814（-0.044）
カナダ　　3.445（-0.021）
豪　州　　4.897（+0.040）
日　本　　2.689（+0.001）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝88.90（+0.22　+0.25%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4538.70（+57.20　+1.28%）

ビットコイン（ドル）
73307.69（-1838.02　-2.45%）
（円建・参考値）
1166万9851円（-292594　-2.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ