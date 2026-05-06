[5.6 J1百年構想リーグWEST第15節 名古屋2-1G大阪 豊田ス]名古屋グランパスがホームでガンバ大阪との上位対決を2-1で制した。前半で名古屋が主導権を掴んだ。まずは前半8分に左サイドを仕掛けたMF中山克広が出したエリア手前へのパスに反応したMF稲垣祥がコースを突いたシュートを狙う。これがゴール右隅を捉えて先制点になる。さらに名古屋は前半32分、左サイドからDF徳元悠平が上げたクロスをMF浅野雄也が収めて落とすと、