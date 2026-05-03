イケア（IKEA）が、北海道初となる「IKEA ポップアップストア in 当別町」をオープンする。期間は5月20日から11月中旬まで。【画像をもっと見る】ポップアップストアは、北海道石狩郡当別町にある「北欧の風 道の駅とうべつ」に出店。当別町はスウェーデン・レクサンド市と姉妹都市提携を結んでおり、同施設のインテリアにはイケアの製品が数多く取り入れられるなど、スウェーデンにゆかりのある町であることから出店が決まっ