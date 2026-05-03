イケア（IKEA）が、北海道初となる「IKEA ポップアップストア in 当別町」をオープンする。期間は5月20日から11月中旬まで。

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ポップアップストアは、北海道石狩郡当別町にある「北欧の風 道の駅とうべつ」に出店。当別町はスウェーデン・レクサンド市と姉妹都市提携を結んでおり、同施設のインテリアにはイケアの製品が数多く取り入れられるなど、スウェーデンにゆかりのある町であることから出店が決まった。商品の販売は道の駅に隣接するムービングハウス内で実施し、本館内ではイケア製品のある暮らしを提案する展示を行う。

店内には、回転型イージーチェア「ディヴリンゲ（DYVLINGE）」やフリーザーバッグ「イースタード（ISTAD）」といったブランドの定番商品を軸に、季節ごとのニーズに合わせて厳選した約200点を用意。家具や雑貨に加え、持ち帰り用のスウェーデンフード商品も販売する。ラインナップは、新商品の発売などに合わせて定期的に更新する。

ポップアップにあわせて、入会費・年会費無料のメンバーシップ「IKEA Family」会員限定のイベントやキャンペーンを実施。5月19日には事前予約制のプレオープンを行い、5月4日の10時から予約を受け付ける。また、2500円以上を購入した会員にはイケアを象徴するブルーバッグを配付。配付期間は5月20日から24日まで、各日先着500人限定となる。

■IKEA ポップアップストア in 当別町

期間：2026年5月20日（水）〜11月中旬

場所：北欧の風 道の駅とうべつ

所在地：北海道石狩郡当別町当別太774-11

営業時間：9:00〜17:00

売場面積： 約150平方メートル