[5.2 J1百年構想リーグ第14節 FC東京 2-0 川崎F 味スタ]J1百年構想リーグEASTは2日に第14節を行った。味の素スタジアムではFC東京と川崎フロンターレがで対戦した。ダービーマッチの“多摩川クラシコ”はFC東京が2-0で勝利。あす試合を行う首位・鹿島アントラーズを上回り、暫定首位となった。2位・FC東京は前節で今季初の3連勝。初黒星を喫した首位と勝ち点3差に縮めた。先発は前節から3人を変え、MF高宇洋、MF野澤零温、FW仲