【天秤座】2026年 5月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。5月、あなたの運勢は?天秤座（9/23~10/23）「違う相手」こそが鍵いよいよ天秤座の運命が、大きく動き出す月。鍵を握るのは、似た者同士の心地よさではなく――「価値観の違い」を面白がれる相手です。これまでの好みの枠を超えたその人こそが、ひとりでは絶対に届かなかった場所へ、あなたを一段引き上げてくれるキーパーソンになるでしょう。「あなたの全