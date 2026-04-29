好評配信中の『ドロヘドロ Season2』第6話と第7話をキャストと共に同時鑑賞するGW特別企画「ギョーザとビールでウォッチパーティー」が開催される。＞＞＞第6話と第7話の場面カットをチェック！（写真13点）2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020