ハンモックでリラックスしている「ウラ」ちゃん。ですが、なにやら使い方が個性的すぎるそうで…… 「どういうカッコ？ 首が痛くならないの？」「どうなったらこんなポーズになるのか？！」とコメント欄も疑問でいっぱい。 果たしてウラちゃんのハンモックの使い方とは？ 【動画：ハンモックの使い方が『個性的すぎるネコ』…とんでもない体勢】 体の向き、どうなってるの？ YouTubeチャンネル『猫日是好日