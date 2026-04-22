Image: Dayne Swearer/Northwestern University イナズマジック？ プラズマジック？ 瓶のなかに｢雷｣を発生させて温室効果ガスを有用な化学物質に変えるという発想がすごい。ノースウェスタン大学の化学者チームが、メタンをワンステップでメタノールに変換する新しい手法を発表しました。鍵となるのは、高電圧で発生させる「稲妻のようなプラズマ（電離した気体状態）」なのだとか。学術誌Jo