公益財団法人日本健康・栄養食品協会が4月21日午後、都内で会見。 会見には同協会の矢島鉄也理事長（医学博士）と、日本医科大学付属病院高度救命救急センター部長の横堀將司（しょうじ）教授が登壇し、4月22日から環境省・気象庁による熱中症警戒アラートの運用が始まるタイミングに合わせ、経口補水液の適切な使用方法をまとめたリーフレットを公表した。 昨年の搬送者数は過去最多の10万510人 背景