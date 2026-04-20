セルティックの日本代表FW前田大然が1ゴール1アシストの活躍でチームをスコティッシュ・カップ決勝進出に導いた。セルティックは19日、スコティッシュ・カップ準決勝でセント・ミレンと対戦。この試合で前田は先発フル出場、MF旗手怜央はベンチ入りも出場機会はなかった。試合は開始早々に前田が持ち味全開のプレーでスコアを動かす。キックオフ直後に相手のディフェンスラインでのパス回しに圧力をかけた前田はバックパスを