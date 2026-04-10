ホタルイカを生の状態で食べないよう、内閣府食品安全委員会事務局の公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…知らなかった」これがホタルイカを生食するリスクです！公式アカウントは「ホタルイカの生食は危険です！ホタルイカには旋尾線虫という寄生虫がいることがあり、生食は食中毒のリスクがあります」とコメント。この寄生虫により、皮膚異常や腹痛などを起こす場合があるといい、対策として「