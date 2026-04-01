アンリツは急反発している。３１日の取引終了後、持ち分法適用会社の仏ＳｍａｒｔＶｉｓｅｒの株式を取得し８月に連結子会社化すると発表した。今回の連結子会社化を通じ、スマートフォン市場に加え、プライベートネットワークやミッションクリティカルネットワーク、自動車関連分野などさまざまな産業領域における事業機会の拡大が見込まれるとしており、好感した買いが集まっている。なお、取得価額は