アンリツは急反発、追加出資で仏ＳｍａｒｔＶｉｓｅｒを子会社化し事業機会拡大へ

アンリツ<6754.T>は急反発している。３１日の取引終了後、持ち分法適用会社の仏ＳｍａｒｔＶｉｓｅｒの株式を取得し８月に連結子会社化すると発表した。今回の連結子会社化を通じ、スマートフォン市場に加え、プライベートネットワークやミッションクリティカルネットワーク、自動車関連分野などさまざまな産業領域における事業機会の拡大が見込まれるとしており、好感した買いが集まっている。なお、取得価額は非公開とした。



ＳｍａｒｔＶｉｓｅｒはモバイルネットワーク及びデバイス向け評価ソフトウェアの開発・販売を手掛けている。今回の連結子会社化により、ＳｍａｒｔＶｉｓｅｒが保有する試験自動化・効率化に関する技術力と、アンリツの通信分野におけるテストソリューションを組み合わせた活用が可能になるという。



出所：MINKABU PRESS