記事のポイントアクティブウエアブランドが相次いでデニムコレクションを発売し、市場参入が加速している。アクティブウエアの成長が3〜5％に鈍化する一方、デニムの成長率は0.7％から2％に上昇した。専門家のあいだではアクティブブランドのデニム参入の成否について意見が分かれている。デニム戦争はますます過熱の一途をたどっている。アメリカンイーグル（American Eagle）、ギャップ（Gap）、リーバイス（Levi's）などのブラ