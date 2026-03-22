20日にトランプ大統領との首脳会談に臨んだ高市総理。そこで注目されたのが、日米首脳の親密度だ。【映像】高市総理が走ってトランプに抱きつく様子（実際の映像）トランプ大統領が高市総理を出迎える場面では、握手の前にハグ。そして、一歩距離を詰めて挨拶を交わした。会談後に行われた夕食会では、トランプ大統領の息子の誕生日をお祝いした。この様子にXでは、「総理の振る舞いが素敵で、トランプ大統領も久々に笑顔を