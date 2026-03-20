春分の日の20日は好天に恵まれ、大分県内各地で春の光景が広がりました。 【写真を見る】3連休初日は行楽日和、由布院にぎわう辻馬車で感じる「春の足音」大分 朝は氷点下の冷え込みとなった由布市湯布院町でも、日中は春の陽気となり、散策を楽しむ人の姿が多くみられました。 3連休初日は、多くの観光客が由布院を訪れ、名物の辻馬車に乗って、のどかな田園風景を眺めながら春の訪れを感じていました。 （観光客）「ツク