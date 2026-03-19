3月13日から、「」のラストツアーが始まり、高い盛り上がりを見せている。櫻井翔は個人でも仕事が途切れないが、バラエティ番組で見せた “ファッション” が話題を呼んでいて──。発端となったのは、17日にバラエティ番組『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系、以下『夜会』）の公式Xが投稿した写真だ。「19日の放送回で、櫻井さんが2月にミラノ・コルティナ五輪の取材で現地に訪れた際、お土産をスタジオメンバーに買ってきたこ