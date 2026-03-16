人気アニメ『葬送のフリーレン』第2期の第8話「立派な最期」（通算36話）が先日、日本テレビ系で放送された。フェルン＆メトーデVS魔族との戦闘シーンなどが描かれ、新たな魔法がお披露目された。【画像】新魔法使うメトーデ！卑怯だろ…ナイフで刺す瞬間『フリーレン』新カットお披露目されたのは「人に化ける魔法」「攻撃を旋風に変える魔法＜メドロジュバルト＞」「球体の攻撃魔法」「視覚を惑わす魔法」「霧を晴らす魔法＜