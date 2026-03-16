WBC日本は準々決勝で敗退ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラと準々決勝を戦い、5-8で敗れた。森下翔太外野手の3ランなどで一時はリードしたものの、逆転を許した。試合中、米国の記者は抱いていた“懸念”が結果に現れたことをつぶやいた。3回に佐藤輝明のタイムリー、森下の3ランで5-2と逆転した日本。しかし、山本