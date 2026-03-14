10-0の7回コールドで韓国下すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が13日（日本時間14日）に米マイアミで行われ、ドミニカ共和国が10-0で韓国を7回コールドで下し、準決勝に進出した。大興奮のファンは決勝での日本戦に闘志満々。ドミニカ共和国と準決勝で対戦する米国ファンからは様々な声が上がった。超重量打線が火を噴いた。2回に3点、4回に4点を奪って序盤で大量リードすると、7回2死一、三塁からウェル