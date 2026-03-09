兵庫県明石市の大蔵海岸近くの海上で、9日午前4時30分ごろ、女性と乳児がうつぶせで浮いているのを男性警備員が発見し、110番通報した。2人は病院に搬送され、乳児は死亡が確認された。女性は低体温症の症状があったが、命に別条はないという。大蔵海岸（兵庫県明石市）兵庫県警・明石署によると、2人は神戸市西区居住の母親（42）と、生後9か月の長男。長男に目立った外傷はなく、母親が無理心中を図って殺害したとして、殺人