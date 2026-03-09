今日9日の近畿地方は、午後から雲の広がる所が多くなり、夜は北部で広く雨や雪が降る見込みです。中部でも雨の降る所があり、山沿いでは雪の降る所があるでしょう。雷を伴う恐れがあります。明日10日は、朝まで北部中心に雪や雨が降りますが、その後は天気が回復しそうです。今日9日夜は北部中心に雨や雪今日9日は、上空に寒気を伴う低気圧が若狭湾付近に近づくため、天気が下り坂に向かう見込みです。昼ごろまで晴れる所が多い