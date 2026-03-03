「ちょっと俺、今からファンになるわ。推すよ」共演者の“異様な能力の高さ”を目の当たりにし、冗談交じりに魅力を語ったのはタレントの伊集院光。2月23日深夜に放送されたTBSラジオ『伊集院光 深夜の馬鹿力』(毎週月曜 深夜1:00〜)で、その出来事を振り返った。絶賛された前田敦子前田敦子は「真面目すぎて…」伊集院光が明かした裏側伊集院は、「日々、いろんな人と仕事をして、『この芸能界、すげえ人いるな』と思うものです